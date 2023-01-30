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15:49, 30 января 2023Силовые структуры

Бывшего сотрудника российской колонии осудили за взятку от осужденного

В Нижегородской области осудили экс-начальника участка при ИК-9 за взятку в 100 тыс. руб.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Нижегородской области суд вынес приговор за коррупцию бывшему начальнику участка, функционирующего при ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по региону. Об этом в понедельник, 30 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Он должен будет выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

По данным ведомства, с октября 2020 по сентябрь 2021 года бывший сотрудник колонии получил от осужденного имущество на 100 тысяч рублей за покровительство.

«Противоправные действия фигуранта выявлены и пресечены в октябре 2021 года оперативными сотрудниками УФСБ и УСБ ГУФСИН по Нижегородской области», — добавили в СКР.

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Екатерина Власова
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