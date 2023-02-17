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13:05, 17 февраля 2023Бывший СССР

Белоруссия исключила сифилис и COVID-19 из списка опасных заболеваний

Минздрав Белоруссии исключил сифилис, COVID-19 и гонорею из списка опасных заболеваний

Фото: JC Gellidon / Unsplash

Министерство здравоохранения Белоруссии обновило список опасных заболеваний, соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале республики.

Из документа пропал первый пункт, включающий заболевания, передающиеся половым путем, такие как сифилис и гонорея. Помимо этих недугов опасным заболеванием больше не считается «инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19».

Сам COVID-19 белорусский минздрав записал в опасные заболевания 18 февраля 2020 года. Теперь в перечне остались активный туберкулез органов дыхания, чума, холера, сибирская язва, геморрагические лихорадки Ласса, Марбург, Эбола.

Накануне Министерство обороны и Минздрав Белоруссии начали корректировать требования к состоянию здоровья военнослужащих. В Минске объяснили это рядом объективных причин, включая большое количество обращений от граждан, считающих требования к здоровью значительно завышенными, что не дает возможности «молодым людям реализовывать мечту стать военным».

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Алевтина Запольская
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