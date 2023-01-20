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18:57, 20 января 2023Бывший СССР

В Белоруссии решили изменить требования к здоровью военных

Минобороны и Минздрав Белоруссии начали корректировать требования к здоровью военных

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Министерство обороны и Минздрав Белоруссии начали корректировать требования к состоянию здоровья военнослужащих. Об этом сообщается на сайте белорусского оборонного ведомства.

«Военное ведомство Беларуси совместно с Министерством здравоохранения проводит работу по корректировке требований к состоянию здоровья лиц, поступающих на военную службу», — сказано в сообщении. Минобороны отметило, что это касается всех категорий военных, в том числе находящихся на срочной военной службе, проходящих службу по контракту и тех, кто пребывает в резерве.

Ведомство объяснило это рядом объективных причин, включая большое количество обращений от граждан, считающих требования к здоровью значительно завышенными, что не дает возможности «молодым людям реализовывать мечту стать военным». Согласно сообщению, годный для прохождения службы военный на должностях сержанта, солдата или прапорщика, оказывается негодным, чтобы поступить в военную академию из-за незначительного заболевания, в том числе плоскостопия или небольшого снижения зрения.

Между тем 16 января в Белоруссии начались совместные с Россией летно-тактические учения, целью которых стало «повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач». Как сообщается, военные должны отработать высадку тактического десанта, ведение воздушной разведки, доставку грузов и эвакуацию раненых.

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Кристина Есикова
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