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18:54, 17 февраля 2023Мир

Британский министр обороны призвал ВСУ стрелять точнее ради экономии снарядов

Глава Минобороны Британии Уоллес призвал ВСУ стрелять точнее ради экономии боеприпасов

Фото: Alexander Welscher / Globallookpress.com

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес призвал военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) стрелять точнее, чтобы экономить боеприпасы. Его цитирует газета Financial Times.

«Вам нужно 100 артиллерийских снарядов, чтобы прорвать российскую линию обороны, или всего пять? Если вы будете стрелять точнее, вам не понадобятся 100 снарядов», — заявил министр.

Ранее Уоллес усомнился в возможности дать Украине истребители. По его мнению, обучение пилотов и техников для обслуживания самолетов — это долгий процесс, подготовка украинских военнослужащих для работы на западной авиационной технике будет вестись лишь после окончания конфликта, тогда же Украина получит и истребители.

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Глеб Бажуткин
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