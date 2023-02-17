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11:17, 17 февраля 2023Среда обитания

Протестующие ворвались на Берлинский кинофестиваль

Reuters: активисты Last Generation приклеились к красной дорожке Берлинале

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Группа защитников окружающей среды из организации Last Generation («Последнее поколение») в знак протеста ворвалась на красную дорожку 73-го Берлинского международного кинофестиваля. Об этом сообщает Reuters.

В четверг, 16 февраля, двое протестующих приклеили себя к красной дорожке фестиваля. Таким образом они хотели привлечь внимание местных властей к проблеме изменения климата и потребовали принять дополнительные меры для решения этого вопроса.

При этом акция протеста не сорвала церемонию открытия мероприятия. «Реклама устойчивого развития в небольших масштабах, как это делают на Берлинале, важна, но сама по себе она не спасет человечество. Нам нужно менять ситуацию прямо сейчас», — заявил экоактивист Рафаэль Воэллми.

Ранее активисты «Последнего поколения» приклеили себя к мосту Мюлендамм в Берлине и залили проезжую часть бетоном. Из-за выступления экоактивистов в городе образовались пробки. Как сообщили представители организации, выступление было проведено против транспортной политики немецкого правительства.

Нина Ташевская
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