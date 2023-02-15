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18:08, 15 февраля 2023Среда обитания

Экоактивисты приклеили себя к мосту в Берлине

Экоактивисты Letzte Generation приклеили себя к мосту Мюлендамм в Берлине

Фото: Mufkinnphotos / Globallookpress.com

Активисты экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение») приклеили себя к мосту Мюлендамм в Берлине и залили проезжую часть бетоном. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Из-за выступления экоактивистов в городе образовались пробки. На место проведения акции прибыли полицейские. По данным правоохранительных органов, в ней приняли участие 12 человек, из них девять были приклеены к асфальту.

Как сообщили представители Letzte Generation, выступление было проведено против транспортной политики немецкого правительства. По словам участников движения, действия властей в этой сфере являются ошибочными.

В декабре 2022 года экоактивисты из Letzte Generation приклеили себя к автомобильной дороге в центре Берлина. Пять человек прилипли к проезжей части на Потсдамской площади, тем самым заблокировав проезд.

Александра Качан
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