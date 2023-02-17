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18:51, 17 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский сравнил Россию и Украину с библейскими персонажами

Зеленский сравнил конфликт России и Украины с битвой Давида и Голиафа из Ветхого Завета
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал увеличить поставки вооружения Киеву и сравнил конфликт с Россией с битвой библейских персонажей Давида и Голиафа. Об этом украинский лидер заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА Новости.

По сюжету Ветхого Завета, мальчик-пастух Давид перед битвой с воином Голиафом отказался от брони, но взял с собой пять камней и свою пращу. Согласно трактовке, Господь помог Давиду победить Голиафа без меча и брони — будущий царь Израиля и Иудеи сразил воина ударом камня в лоб.

«Давид победил Голиафа не силой переговоров, а силой своих действий. Своей смелостью и своей пращой. Смелости у нас достаточно, как и у всей нашей коалиции, а значит "праща" должна становиться сильнее уже сейчас, чтобы в следующем году мы собрались на первую послевоенную Мюнхенскую конференцию», — высказался Зеленский.

Ранее украинская сторона отправляла Израилю запрос на приобретение систем противовоздушной и противоракетной обороны — в частности, речь шла о системах «Праща Давида» и «Хец». Иерусалим неоднократно заявлял, что не может поставить их Киеву. Президент страны Ицхак Герцог отмечал, что это связано с опасениями, что некие «секреты» вооружения могут попасть не в те руки.

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Варвара Кошечкина
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