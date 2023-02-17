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09:03, 17 февраля 2023Ценности

Девушка отказалась снимать тяжелые серьги и осталась с рваным ухом

Блогерша Николь Джордан отказалась снимать тяжелые серьги и осталась с рваной мочкой уха

Фото: @Nicoletjeran/ Tiktok.com

Блогерша Николь Джордан отказалась снимать тяжелые серьги и осталась с рваным ухом. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте девушки.

21-летняя юзерша рассказала, что носила в ушах несколько украшений одновременно, в том числе массивные кольца в мочках. При этом подруги предупреждали ее о последствиях и советовали избавиться от опасных ювелирных изделий. Однако она не прислушивалась к их рекомендациям.

Спустя некоторое время одно ухо девушки порвалось под тяжестью серьги. На размещенных кадрах она продемонстрировала разделенную вертикально надвое жировую ткань. «Это заставляет меня чувствовать себя плохо», — заявила Джордан.

Зрители поделились мнением об увиденном в комментариях. «Со мной случилось то же самое. Ситуацию можно исправить», «Подобное произошло с моей мамой. Теперь она вынуждена носить клипсы», «Я все время ношу серьги-кольца, и теперь мне страшно», — написали пользователи.

В мае 2022 года сообщалось, что блогерша с никнеймом @fkatwigslove сделала пирсинг уха и потратила на лечение десятки тысяч рублей. Девушка рассказала, что четыре года назад обратилась к специалисту и сделала два прокола в хряще, в которые вставила украшения. Однако впоследствии обнаружила, что на коже вокруг пирсинга появляются наросты.

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Алина Гостева
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