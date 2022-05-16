Девушка сделала пирсинг уха и потратила на лечение десятки тысяч рублей

The Sun: TikTok-блогерша потратила 65 тысяч рублей на лечение наростов после пирсинга уха

Блогерша с никнеймом fkatwigslove сделала пирсинг уха и потратила на лечение десятки тысяч рублей. На ролик в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

Девушка рассказала, что четыре года назад обратилась к специалисту и сделала два прокола в хряще, в которые вставила украшения. На данную процедуру она потратила 57 долларов (около четырех тысяч рублей). Однако некоторое время назад юзерша обнаружила, что на коже вокруг пирсинга стали появляться наросты, которые оказались келоидными рубцами (соединительная ткань, которая патологически разрослась после травмы, — прим. «Ленты.ру»).

Блогерша отметила, что ей пришлось обратиться в косметологическую клинику, где указанный дефект удалили хирургическим путем. При этом за услугу юзерша заплатила 1000 долларов (65 тысяч рублей). Кроме того, автор видео отметила, что появление келоидов — «вопрос случая», и вероятность их повторного появления высока.

В апреле блогерша с никнеймом blind_molerat решила самостоятельно сделать себе пирсинг и показала страшные последствия процедуры. Во время рабочей смены в «Макдоналдсе» она проколола себе нос иглой от собственного бейджика. На последующих кадрах девушка продемонстрировала, что область вокруг отверстия покраснела и воспалилась.