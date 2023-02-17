В МИД России предупредили Бангладеш о последствиях присоединения к санкциям

Представитель МИД России Захарова: Дакка рискует поставить под угрозу отношения с Москвой

Поддаваясь давлению со стороны Вашингтона, Дакка ставит под угрозу отношения с Москвой. Так принятое властями Бангладеш решение о закрытии портов для российских кораблей прокомментировала в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Трансляция ведется на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

Оценивая жест Дакки, дипломат выразила убежденность в том, что он был сделан властями «отнюдь не по своей инициативе». «Он был предпринят под угрозой применения вторичных санкций со стороны США», — заявила Захарова, разглядев в этом «еще один пример запугивания».

Представитель МИД России высказала сожаление относительно того, что Дакка уже не первый раз уступает давлению со стороны Вашингтона и поддается шантажу. Своими действиями, предупредила Захарова, власти Бангладеш «рискуют поставить будущее традиционно дружественных российско-бангладешских отношений в зависимость от прихотей третьей страны, преследующей собственные геополитические цели».

В январе 2023 года МИД Бангладеш направил в компетентные ведомства страны список из 69 российских кораблей, которым решили запретить заход в национальные морские порты в соответствии с односторонними санкциями США. Как уточняет РИА Новости, позже наложение ограничительных мер подтвердили в российском посольстве.