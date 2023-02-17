Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:05, 17 февраля 2023Мир

В МИД России предупредили Бангладеш о последствиях присоединения к санкциям

Представитель МИД России Захарова: Дакка рискует поставить под угрозу отношения с Москвой

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Поддаваясь давлению со стороны Вашингтона, Дакка ставит под угрозу отношения с Москвой. Так принятое властями Бангладеш решение о закрытии портов для российских кораблей прокомментировала в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Трансляция ведется на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

Оценивая жест Дакки, дипломат выразила убежденность в том, что он был сделан властями «отнюдь не по своей инициативе». «Он был предпринят под угрозой применения вторичных санкций со стороны США», — заявила Захарова, разглядев в этом «еще один пример запугивания».

Представитель МИД России высказала сожаление относительно того, что Дакка уже не первый раз уступает давлению со стороны Вашингтона и поддается шантажу. Своими действиями, предупредила Захарова, власти Бангладеш «рискуют поставить будущее традиционно дружественных российско-бангладешских отношений в зависимость от прихотей третьей страны, преследующей собственные геополитические цели».

В январе 2023 года МИД Бангладеш направил в компетентные ведомства страны список из 69 российских кораблей, которым решили запретить заход в национальные морские порты в соответствии с односторонними санкциями США. Как уточняет РИА Новости, позже наложение ограничительных мер подтвердили в российском посольстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В МИД России ответили на заявление Нуланд о Крыме
Захарова потребовала от США предоставить факты по делу «Северных потоков»
Вероятность вступления США и Китая в войну из-за Тайваня оценили
Военный ВСУ пожаловался на работу танка вдвое старше его
Названы округа Москвы с большим интересом к новостройкам
МИД призвал планирующих рожать в Аргентине россиянок просчитывать риски
Девочка оставила в МФЦ записку с сообщением об изнасиловании
В МИД оценили призыв США к американцам покинуть Россию
Белоруссия исключила сифилис и COVID-19 из списка опасных заболеваний
В МИД России предупредили Бангладеш о последствиях присоединения к санкциям
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.