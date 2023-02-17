Минобороны России отчиталось о ходе боев на купянском направлении

Минобороны заявило об уничтожении до 80 украинских военных на купянском направлении

Российские войска за сутки уничтожили до 80 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в пятницу, 17 февраля, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что бои на данном направлении велись силами Западной группировки российских войск. Удар был нанесен по живой силе и технике противника, которая базировалась в районах населенных пунктов Гряникова, Лиман Первый и Берестовое Харьковской области, а также Новоселовское Луганской народной республики.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 6 автомобилей», — добавили в министерстве.

Днем ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России за сутки уничтожили более ста украинских военнослужащих на краснолиманском направлении. Помимо живой силы противника российские военнослужащие уничтожили бронетехнику ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой народной республики (ДНР) и ЛНР.