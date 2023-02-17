Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:02, 17 февраля 2023Россия

Минобороны России отчиталось о ходе боев на купянском направлении

Минобороны заявило об уничтожении до 80 украинских военных на купянском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска за сутки уничтожили до 80 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в пятницу, 17 февраля, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что бои на данном направлении велись силами Западной группировки российских войск. Удар был нанесен по живой силе и технике противника, которая базировалась в районах населенных пунктов Гряникова, Лиман Первый и Берестовое Харьковской области, а также Новоселовское Луганской народной республики.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 6 автомобилей», — добавили в министерстве.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Днем ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России за сутки уничтожили более ста украинских военнослужащих на краснолиманском направлении. Помимо живой силы противника российские военнослужащие уничтожили бронетехнику ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой народной республики (ДНР) и ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В России сменились командующие четырьмя военными округами
Российские ПВО сбили в Херсонской области украинский вертолет Ми-8
Приграничный российский регион второй раз за день атаковали со стороны Украины
В Киргизии задержали мужчину с 50 пакетиками кокаина в желудке
Захарова заявила о готовности России ответить ЕС на конфискацию активов
Россияне стали больше интересоваться переездом в Испанию
Российские войска поразили два склада боеприпасов ВСУ на херсонском направлении
Российские войска уничтожили около 90 солдат ВСУ на краснолиманском направлении
НАТО пообещала Молдавии помощь в защите от гибридных атак
Эстония призвала ЕС вложиться в боеприпасы для Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.