Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:02, 17 февраля 2023Мир

Боррель и Столтенберг встретятся с главой МИД Украины

Генсек НАТО Столтенберг и Жозеп Боррель встретятся с главой МИД Украины Кулебой 21 февраля
Жозеп Боррель и Йенс Столтенберг

Жозеп Боррель и Йенс Столтенберг. Фото: Yves Herman / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель встретятся с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой 21 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры состоятся в штаб-квартире организации, о повестке будет объявлено в совместном пресс-заявлении по итогам встречи.

Ранее Столтенберг в интервью агентству Agence France-Presse (AFP) заявил, что блок НАТО должет готовиться к многолетнему противостоянию с Россией. «Мы должны быть готовы к долгому пути, который может длиться много, много, много, много лет», — заявил генсек альянса, добавив, что не в состоянии спрогнозировать, насколько долго будет тянуться противостояние России и НАТО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на слова Зеленского о переговорах с Путиным
Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне спецоперации
Названы преимущества «Гиацинта-Б»
Решетова раскрыла подробности своей диеты
В Европарламенте призвали США к ответу из-за «Северных потоков»
Экс-сотрудник посольства Британии получил срок за шпионаж в пользу России
Канье Уэст обратился в полицию из-за драки с папарацци
Путин и Лукашенко начали переговоры в Ново-Огарево
Россиянам из регионов стали доступны дешевые билеты на популярный курорт Турции
Пересадка сердца помогла двум пациентам обрести любовь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.