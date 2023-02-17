Боррель и Столтенберг встретятся с главой МИД Украины

Генсек НАТО Столтенберг и Жозеп Боррель встретятся с главой МИД Украины Кулебой 21 февраля

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель встретятся с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой 21 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры состоятся в штаб-квартире организации, о повестке будет объявлено в совместном пресс-заявлении по итогам встречи.

Ранее Столтенберг в интервью агентству Agence France-Presse (AFP) заявил, что блок НАТО должет готовиться к многолетнему противостоянию с Россией. «Мы должны быть готовы к долгому пути, который может длиться много, много, много, много лет», — заявил генсек альянса, добавив, что не в состоянии спрогнозировать, насколько долго будет тянуться противостояние России и НАТО.

