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18:34, 16 февраля 2023Мир

В НАТО призвали готовиться к многолетнему противостоянию с Россией

Генсек НАТО Столтенберг призвал альянс готовиться к многолетнему противостоянию с Россией
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

Блок НАТО должет готовиться к многолетнему противостоянию с Россией, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью французскому агентству Agence France-Presse (AFP).

«Мы должны быть готовы к долгому пути, который может длиться много, много, много, много лет», — заявил генсек, добавив, что не в состоянии спрогнозировать, насколько долго будет тянуться противостояние России и НАТО, поскольку Североатлантический альянс «всегда ищет возможности, чтобы вернуться к ситуации, где есть место лучшим отношениям».

В том же интервью Столтенберг рассказал, что в ночь начала специальной военной операции (СВО) России на Украине отправился спать. «Я пошел спать. Но это была очень короткая ночь, потому что я знал, что в какое-то время, через несколько часов кто-то меня разбудит, и так и случилось», — заявил он. По его словам, начало СВО совсем не стало неожиданностью.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что блок НАТО не будет вовлечен в конфликт с Россией, хотя это и не отменяет поддержку Украины. Он отметил, что страны блока не будут втянуты в конфликт, однако при этом никогда не откажутся от приоритетной задачи НАТО, которая заключается в защите граждан альянса на собственной территории.

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Глеб Бажуткин
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