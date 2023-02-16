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17:45, 16 февраля 2023Мир

Столтенберг рассказал о своих действиях в ночь начала СВО

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что пошел спать в ночь начала спецоперации на Украине

Фото: Globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что в ночь начала специальной военной операции (СВО) России на Украине отправился спать. Деталями своих действий он поделился с агентством AFP.

«Я пошел спать. Но это была очень короткая ночь, потому что я знал, что в какое-то время, через несколько часов кто-то меня разбудит, и так и случилось», — заявил он. По словам Столтенберга, начало СВО совсем не стало неожиданностью.

13 февраля генсек Североатлантического альянса признался, что спецоперация России на Украине стала продолжением конфликта, который длится с 2014 года, поэтому НАТО усиленно готовилась к вооруженной эскалации с самого начала. По его словам, конфликт повлек крупнейшую адаптацию альянса, а государства-члены впервые за многие годы увеличили расходы на оборону.

Ранее представитель альянса Оана Лунгеску заявила об отсутствии у Столтенберга планов оставаться на посту генсека. Столтенберг руководит НАТО почти девять лет, и срок его полномочий истекает в сентябре 2023 года.

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Алина Гончарова
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