В НАТО заявили об отсутствии у Столтенберга планов продлевать срок полномочий

Представитель НАТО Лунгеску: Столтенберг не будет продлевать срок своих полномочий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не будет продлевать срок своих полномочий, который истекает в сентябре 2023 года, заявила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску, об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

«У него нет намерений добиваться еще одного продления мандата», — указала она на отсутствие у Столтенберга планов оставаться на посту генсека. Столтенберг руководит альянсом почти девять лет.

Ранее Politico допустила сохранение Столтенбергом поста генсека НАТО и назвала его наиболее вероятной кандидатурой. Источник в Североатлантическом альянсе подтвердил его желание сохранить место.

Следующими за Столтенбергом кандидатурами являются премьер-министры Нидерландов и Эстонии Марк Рютте и Кая Каллас, а также министр обороны Великобритании Бен Уоллес. За ним следует премьер Литвы Ингрида Шимоните, президент Словакии Зузана Чапутова и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.