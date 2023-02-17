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22:56, 17 февраля 2023Россия

Кадыров оценил эффективность бронемашин «Ахмат» в ходе спецоперации

Глава Чечни Кадыров заявил, что бронемашины «Ахмат» показали надежность в зоне СВО

Фото: @Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале оценил эффективность бронемашин «Ахмат» в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Он отметил, что автомобили показали свою надежность.

«Эксплуатация бронеавтомобилей в зоне проведения СВО показала их большую надежность. Я уверен, что бронемобиль "Ахмат" еще не раз громко заявит о себе на линии фронта и будет надежным помощником в деле защиты интересов России на территории Донбасса и Украины», — указал политик.

Кадыров отметил, что лично предложил главе корпорации «Ростех» Сергею Чемезову выпустить подобные машины. Он добавил, что «Ростех» разработал «прекрасный, мощный, надежный» бронированный автомобиль «всего лишь за 25 дней», его создание полностью себя оправдало, заказы были увеличены в несколько раз.

В июне глава Чечни рассказал, что республика приобрела бронемашины «Ахмат», собранные по пожеланиям военных, участвующих в спецоперации на Украине. Он сообщил, что автомобили выполняют важную задачу на поле боя — быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью для личного состава.

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Марина Совина
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