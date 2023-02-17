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11:47, 17 февраля 2023Силовые структуры

Российского депутата посадили на девять лет за взятки ноутбуками

В Челябинске суд приговорил к 9 годам депутата за дачу взятки ноутбуками за ремонт дорог

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Центральный районный суд Челябинска приговорил к девяти годам лишения свободы депутата Законодательного собрания региона за дачу взятки в виде ноутбуков стоимостью свыше 185 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Суд установил, что у депутата была коммерческая организация, занимавшаяся ремонтом дорог. В ноябре 2019 года фигурант договорился с должностными лицами «Южного Урала» и «Росдортехнологии» урегулировать спор из-за нарушений при реконструкции дорожного полотна за подарки в виде гаджетов. Помимо ноутбуков, он передал 500 тысяч рублей за принятие невыполненных работы по госконтрактам. Получив вознаграждение, сотрудники учреждений, обслуживающих дороги Челябинской области, исключили из актов проверок выявленные недочеты.

Парламентарий также оштрафован на 6,5 миллиона рублей. Россиянин будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Вместе с ним осуждены четверо руководителей федеральных учреждений «Росдортехнология» и дорожного управления «Южный Урал». Они получили по восемь и семь лет условно за получение взяток и злоупотребление должностными полномочиями.

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Любовь Ширижик
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