Блогер Катя Клэп рассказала о жизни за городом

Катя Клэп рассказала, что после переезда за город ей не хочется часто ездить в Москву

Популярный российский блогер Екатерина Трофимова, известная под псевдонимом Катя Клэп (Kate Clapp), рассказала, что после переезда в Подмосковье у нее постепенно пропало желание часто выезжать в столицу.

Своими мыслями на этот счет она поделилась в интервью YouTube-шоу «Бабские истории» для канала Madam Kaka.

Блогер ответила на вопрос о том, нравится ли ей загородная жизнь. По словам Трофимовой, ее первый опыт жизни за городом произошел тогда, когда она переехала жить в квартиру к своему молодому человеку, Евгению Баженову (блогеру BadComedian). Трофимова призналась, что жилье было маленьким, и ей не хватало личного пространства. Именно поэтому при первой возможности пара переехала в загородный дом, который блогер строила вместе со своей матерью.

«Мы переехали в пустой, вот только построившийся сейчас дом — даже дверей не было. Мы в туалет ходили типа "не проходите в коридор, мы писаем!"» — вспоминала Клэп. Блогер добавила, что переезд в недоделанный дом стоил того, так как только там она вздохнула с облегчением и по-настоящему «расцвела» — время наедине с собой в собственной комнате начало заряжать ее энергией.

Трофимова также рассказала, что в первое время после переезда за город она переживала, что ей придется часто ездить в Москву. Кроме того, ее волновал тот факт, что она не сможет, как раньше, видеть из окна Останкинскую телебашню. Однако постепенно блогер привыкла к новому укладу жизни, где все, что ей необходимо для работы, отдыха и комфортной жизни, находится прямо у нее дома, поэтому стала приезжать в столицу только по необходимости.

«У меня была такая тема, из разряда: "Как так? Я буду жить и не видеть Останкинскую телебашню из своего окна?" Это действительно было всю мою жизнь так. Она, конечно, была далеко, но она вот у меня была. "Как так? Значит, из Алтуфьево я ее видела, а тут я ее не буду видеть!" У меня был шок, думаю: "Это все, это упадок нравов". Потом думаю: "Какая Останкинская? На хрен она вообще нужна там? Пусть она светит где-то, я раз в полгода проеду мимо нее. Зато у меня вот!"» — указала на пространство вокруг себя Клэп.

В январе ведущая ток-шоу «Мужское/Женское» на Первом канале Юлия Барановская рассказала, что жизнь ее и детей изменилась после того, как они переехали из квартиры в частный дом два года назад. Она отметила, что ее сыновья и дочь привыкли к простору.