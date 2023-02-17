Вооружение советской техники припасами НАТО назвали проблемой для ВСУ

Эксперт Дандыкин: вооружение советской техники припасами НАТО создаст проблемы для Киева

Использование самолетов советского производства с боеприпасами НАТО создает проблемы для Украины в условиях интенсивных военных действий, считает военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин. Об этом он заявил в комментарии «Ленте.ру».

«Это достаточно проблематично, потому что многие снаряды объективно не подходят, у нас калибры 152 миллиметра, у них — 155. Эта разница доставляет много проблем. Приспосабливать наши самолеты, к примеру Су-25, к какой-то технике НАТО, боеприпасам НАТО достаточно проблематично с учетом того, что по местам, где все это происходит, постоянно наносятся удары ракетными войсками. Интенсивность таких ударов, как мы видим, повышается», — заявил эксперт.

В связи с этим, по его мнению, говорить о преимуществе Украины на поле боя не приходится.

«Решить эту проблему Украина может только посредством полного перевода на образцы вооружения НАТО. Украина рассчитывает только на дальнейшие поставки вооружения НАТО: танки, самолеты, самоходная артиллерия, стрелковые вооружения и, конечно боеприпасы», — добавил специалист.

Ранее командир авиагруппы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Горец рассказал, что Украина вооружает свои самолеты советского производства ракетами НАТО. По его словам, это приводит к техническим проблемам.

«Противник быстро подстраивает свою технику под использование боеприпасов западного производства, также готовит подтехнику. Да, будут, конечно, проблемы там — нужно налаживать инженерно-технические службы. Это долго, нудно и больше делается "для звука" (медийного эффекта — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Горец.