Глава авиагруппы «Вагнера» Горец: Украина устанавливает ракеты НАТО на советские самолеты

Украина вооружает свои самолеты советского производства ракетами НАТО, это приводит к техническим проблемам, заявил командир авиагруппы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Горец. Его слова приводит РИА Новости.

«Противник быстро подстраивает свою технику под использование боеприпасов западного производства, также готовит подтехнику. Да, будут, конечно, проблемы там — нужно налаживать инженерно-технические службы. Это долго, нудно и больше делается "для звука" (медийного эффекта — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Горец.

Он также заявил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) может успешно справиться с истребителями F-16, если таковые поставят Киеву. «Раньше у них было превосходство по тем же дальнобойным ракетам типа AIM 120. У нас сейчас есть намного более дальнобойные ракеты, поэтому пусть в гости приходят», — резюмировал командир авиагруппы «Вагнера».

Ранее он сообщил, что Украина за время российской специальной военной операции (СВО) потеряла почти всех опытных пилотов, и сейчас в украинской военной авиации в основном «инстаграмная молодежь» (Instagram, запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).