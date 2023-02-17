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07:08, 17 февраля 2023Бывший СССР

Командир авиагруппы «Вагнера» заявил о потере Украиной опытных пилотов

Боец группы «Вагнера» Горец: Украина за время СВО потеряла почти всех опытных пилотов

Фото: Reuters

Украина за время российской специальной военной операции (СВО) потеряла почти всех опытных пилотов, и сейчас в украинской военной авиации в основном «инстаграмная молодежь» (Instagram, запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом заявил командир авиагруппы «Вагнера» с позывным Горец.

«Большие потери были в авиации у противника, и в основном сейчас инстаграмная молодежь. Если у нас все опытные люди, у них осталась, полагаю, только молодежь», — сказал командир.

Горец пояснил, что для службы в авиации нужен опыт, который нарабатывается со временем в боевых действиях, а «просто дергать за ручку штурвала не получится». «У нас многие люди до этого прошли многие "горячие точки", он есть», — заключил боец.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер опроверг сообщения о том, что пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят обучение по использованию истребителей США.

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Марина Совина
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