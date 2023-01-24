В Пентагоне ответили на вопрос о подготовке пилотов ВСУ

Пресс-секретарь Пентагона Райдер опроверг сообщения о подготовке пилотов ВСУ в США

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер прокомментировал сообщения, что пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят обучение по использованию истребителей США. Его слова приводит РИА Новости.

На брифинге Райдер ответил на вопрос журналистов о том, занимаются ли США подготовкой пилотов ВСУЭ, и опроверг эти предположения. «Мне неизвестно о том, чтобы в США сейчас тренировали украинских пилотов», — отметил он.

20 января президент Украины Владимир Зеленский предложил обсудить поставку Украине дальнобойных ракет и истребителей F-16. Об этом он заявил на конференции на авиабазе «Рамштайн» в ФРГ.

Ранее в США призвали Запад поставить Украине истребители. С такой инициативой выступил бывший командующий войсками НАТО в Европе отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис. По его мнению, Киев нуждается в истребителях F-16. Однако перед их поставкой необходимо обучить украинских военных, подчеркнул он.