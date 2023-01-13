В США призвали Запад поставить Украине истребители

Отставной адмирал ВМС США Ставридис призвал Запад поставить Украине истребители F-16

Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис призвал Запад поставить Украине истребители. Его слова приводит Dziennik.pl.

По его мнению, следует отправить Киеву американские истребители F-16, однако для начала необходимо обучить украинских военных, что займет некоторое время. Помимо этого, он предложил Польше выделить украинской стороне истребители МиГ-29, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже умеют пользоваться.

«На данный момент большое внимание уделяется боям на земле. Но есть еще и бой, который идет в небе над Украиной. И [президент России Владимир] Путин там более успешен, чем на земле», — сказал он.

Ранее Ставридис прокомментировал возможное возобновление переговоров России и Украины. По его словам, этой зимой стороны не смогут добиться консенсуса, тем не менее к середине 2023 мирные переговоры будут возможны.