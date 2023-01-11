Отставной адмирал ВМС США допустил возобновление переговоров России и Украины

Отставной адмирал ВМС США Ставридис допустил возобновление переговоров России и Украины

Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис предположил, что Россия и Украина могут возобновить мирные переговоры по окончании зимы — примерно в середине 2023 года. Цитату приводит издание Newsweek.

Ставридис допустил, что затянувшийся конфликт на Украине не смогут разрешить на протяжении всей зимы. Несмотря на то что в последние месяцы об успехах Киева говорили довольно много, Россия сохраняет преимущество в воздушном бою, хотя превосходство украинцев на земле уравновешивает его, предупредил адмирал.

«На Украину действует давление со стороны Запада, нацеленное на то, чтобы избежать дальнейших издержек, и оно станет еще более значительным», — подчеркнул Ставридис.

9 января бывший офицер американской разведки Скотт Риттер указал на то, что военные силы России заметно превышают оборонительную мощь Украины. Москва, по его словам, вскоре может ввести на поле боя 150-200 тысяч новых бойцов.