В США заявили о возможности России молниеносно обрушить оборону ВСУ

Экс-разведчик США Риттер: РФ способна молниеносно обрушить оборону на юге и севере Украины

России необходимо не упустить момент решающего перевеса в военных действиях с Украиной, чтобы предотвратить образование вечной украинской «раковой опухоли», которую в любом случае потребуется удалить. Об этом заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер, пишет «Московский комсомолец».

Риттер указал на то, что военные силы России заметно превышают оборонительную мощь Украины. По его словам, в целях стабилизации фронта Киев выдвинул все свои резервы, а Москва в свою очередь вскоре может ввести на поля боев 150-200 тысяч новых бойцов.

«И на Украине нет никого, чтобы их остановить. Не осталось украинских армий, чтобы заступить им дорогу», — цитирует издание Риттера.

Также эксперт отметил, что в украинской обороне отсутствует стратегическая глубина и силы слишком рассредоточены. Американский разведчик добавил, что силы российской армии способны молниеносно обрушить оборонительную линию на севере и юге.

Эксперт заметил, что в случае если сопротивление в Бахмуте будет сломлено российская армия сможет дойти через Херсон и до Николаева. Кроме того, Риттер подчеркнул, что сумевшие в настоящее время окопаться под артиллерийским огнем киевские войска будут сразу же ликвидированы, если попытаются двинутся дальше.

«Дни, когда Россия действовала вполсилы, остались позади. На стол выложили российскую военную доктрину, а там и нарушение коммуникаций, удары по логистике, вся упредительная работа», — добавил Скотт Риттер.

Ранее командующий группировкой Сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк оценил угрозы наступления России из Белоруссии.