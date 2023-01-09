Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:05, 9 января 2023Мир

В США заявили о возможности России молниеносно обрушить оборону ВСУ

Экс-разведчик США Риттер: РФ способна молниеносно обрушить оборону на юге и севере Украины

Фото: РИА Новости

России необходимо не упустить момент решающего перевеса в военных действиях с Украиной, чтобы предотвратить образование вечной украинской «раковой опухоли», которую в любом случае потребуется удалить. Об этом заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер, пишет «Московский комсомолец».

Риттер указал на то, что военные силы России заметно превышают оборонительную мощь Украины. По его словам, в целях стабилизации фронта Киев выдвинул все свои резервы, а Москва в свою очередь вскоре может ввести на поля боев 150-200 тысяч новых бойцов.

«И на Украине нет никого, чтобы их остановить. Не осталось украинских армий, чтобы заступить им дорогу», — цитирует издание Риттера.

Также эксперт отметил, что в украинской обороне отсутствует стратегическая глубина и силы слишком рассредоточены. Американский разведчик добавил, что силы российской армии способны молниеносно обрушить оборонительную линию на севере и юге.

Материалы по теме:
Бабочки в животе. Человечество стоит на пороге глобального голода. Как насекомые спасут людей от голодной смерти?
Бабочки в животе.Человечество стоит на пороге глобального голода. Как насекомые спасут людей от голодной смерти?
23 ноября 2022
«Дать тепло — значит спасти жизни» Мариуполь готовится к зиме. Как город собирается пережить холода?
«Дать тепло — значит спасти жизни»Мариуполь готовится к зиме. Как город собирается пережить холода?
23 декабря 2022

Эксперт заметил, что в случае если сопротивление в Бахмуте будет сломлено российская армия сможет дойти через Херсон и до Николаева. Кроме того, Риттер подчеркнул, что сумевшие в настоящее время окопаться под артиллерийским огнем киевские войска будут сразу же ликвидированы, если попытаются двинутся дальше.

«Дни, когда Россия действовала вполсилы, остались позади. На стол выложили российскую военную доктрину, а там и нарушение коммуникаций, удары по логистике, вся упредительная работа», — добавил Скотт Риттер.

Ранее командующий группировкой Сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк оценил угрозы наступления России из Белоруссии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Хасанбекова
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали информацию об амнистии бойцов ЧВК «Вагнер»
Песков оценил влияние военных поставок Украине на ход конфликта
В США призвали экстрадировать Болсонару из-за беспорядков в Бразилии
В Кремле отреагировали на протесты в Бразилии
Ледяная скульптура сотрудника ГИБДД напугала пьяных водителей в Башкирии
В Кремле опровергли переговоры с ЕС по Украине
Россиянка едва не лишилась пальцев из-за маникюра у мастера на дому
Сбежавшие от мобилизации россияне поселились в аэропорту Сеула
В подмосковном небе заметили редкое природное явление
Названы районы Москвы с сильнее всего подорожавшими новостройками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.