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12:17, 8 января 2023Бывший СССР

Командующий обороной Киева оценил вероятность наступления России из Белоруссии

Командующий обороной Киева Павлюк заявил, что угрозы наступления России из Белоруссии нет

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В настоящее время угрозы наступления Вооруженных сил России с территории Белоруссии в рамках спецоперации нет. Так вероятность подобных действий российской армии оценил командующий группировкой Сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает «Московский комсомолец».

«В данный момент непосредственной угрозы нет», — заявил Павлюк. Таким образом он прокомментировал недавние слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, который допустил российское наступление из Белоруссии.

По мнению генерала, несмотря на то, что на белорусской территории действительно находится российская группировка войск, ее главной задачей является сдерживание сил ВСУ близ границы и недопущение их переброски на другой участок фронта.

В то же время Павлюк отметил, что на Украине готовятся к различным вариантам развития событий. По словам генерала, для России по-прежнему выглядит привлекательной идея взятия Киева, поэтому вокруг украинской столицы уже было создано несколько рубежей обороны общей протяженностью около тысячи километров.

Ранее на Украине неоднократно высказывались о возможности российского наступления из Белоруссии. В декабре 2022-го руководитель украинского Оперативного командования «Юг» генерал-майор Андрей Ковальчук заявлял, что это может произойти в феврале 2023 года. Позже главком ВСУ Залужный также высказал мнение, что Минск и Москва готовят совместную операцию. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал Залужному отдохнуть.

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Варвара Кошечкина
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