Sky News: Украина ожидает наступления с территории Белоруссии в феврале 2023 года

Украинское военное командование ожидает наступление российских войск с территории Белоруссии в феврале 2023 года. О подготовке к такому развитию событий сообщил руководитель украинского Оперативного командования «Юг», генерал-майор Андрей Ковальчук. Его слова передает Sky News.

«Мы рассматриваем возможное наступление из Белоруссии в конце февраля, может быть, позже, — отметил собеседник издания. — Мы готовимся к этому. Мы расследуем. Мы смотрим, где они накапливают силы и средства».

Генерал подчеркнул, что для отражения атак со стороны России Украине необходимо увеличение поставок коллективного оружия с кассетными боеприпасами со стороны западных союзников. «Нужно больше коллективного оружия — не автоматов, а пулеметов, не снарядов, а кассетных боеприпасов <…>. Мы уверены, что в этом вопросе нам помогут наши партнеры — те, кто хочет, чтобы мы победили», — заявил Ковальчук, отметив, что Киев планирует отвоевать «всю свою территорию, включая Крым» до конца 2023 года.

Ранее обозреватель журнала The American Conservative Брэдли Девлин обвинил Конгресс в тотальной войне против США после увеличения помощи Украине. По его мнению, подобное решение ставит под угрозу интересы США и дает зеленый свет эскалации кризиса на Украине.