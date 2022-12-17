Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:40, 17 декабря 2022Бывший СССР

Украинский генерал заявил о готовящемся наступлении с территории Белоруссии

Sky News: Украина ожидает наступления с территории Белоруссии в феврале 2023 года

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Украинское военное командование ожидает наступление российских войск с территории Белоруссии в феврале 2023 года. О подготовке к такому развитию событий сообщил руководитель украинского Оперативного командования «Юг», генерал-майор Андрей Ковальчук. Его слова передает Sky News.

«Мы рассматриваем возможное наступление из Белоруссии в конце февраля, может быть, позже, — отметил собеседник издания. — Мы готовимся к этому. Мы расследуем. Мы смотрим, где они накапливают силы и средства».

Генерал подчеркнул, что для отражения атак со стороны России Украине необходимо увеличение поставок коллективного оружия с кассетными боеприпасами со стороны западных союзников. «Нужно больше коллективного оружия — не автоматов, а пулеметов, не снарядов, а кассетных боеприпасов <…>. Мы уверены, что в этом вопросе нам помогут наши партнеры — те, кто хочет, чтобы мы победили», — заявил Ковальчук, отметив, что Киев планирует отвоевать «всю свою территорию, включая Крым» до конца 2023 года.

Ранее обозреватель журнала The American Conservative Брэдли Девлин обвинил Конгресс в тотальной войне против США после увеличения помощи Украине. По его мнению, подобное решение ставит под угрозу интересы США и дает зеленый свет эскалации кризиса на Украине. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало загрузку МБР с блоком «Авангард» в пусковую установку
На Запорожской АЭС начали строить защитный купол
Нутрициолог объяснила важность регулярного употребления тыквы
Российский школьник запутался в гамаке и впал в кому
В России выявили 7531 новый случай коронавируса
Украинский генерал заявил о готовящемся наступлении с территории Белоруссии
Россиянка ударила полицейского дверью машины по голове и попала под следствие
Слова Столтенберга о затяжном конфликте с Украиной объяснили
Кремль показал видео работы Путина в штабе войск СВО
Более 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.