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20:19, 19 декабря 2022Россия

Песков ответил на заявление генерала ВСУ о совместной операции Москвы и Минска

Песков посоветовал отдохнуть украинскому генералу после слов об операции с Белоруссией

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал отдохнуть главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному после его слов о том, что Минск и Москва готовят совместную операцию. Его слова приводит РИА Новости.

«Как зовут генерала? Ему надо отдыхать. Переработал», — ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать заявление украинского главнокомандующего.

Ранее руководитель украинского Оперативного командования «Юг» генерал-майор Андрей Ковальчук также заявил, что Киев ожидает наступление российских войск с территории Белоруссии в феврале 2023 года. Генерал подчеркнул, что для отражения атак со стороны России Украине необходимо увеличение поставок коллективного оружия с кассетными боеприпасами со стороны западных союзников.

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Варвара Кошечкина
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