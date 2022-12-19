Песков ответил на заявление генерала ВСУ о совместной операции Москвы и Минска

Песков посоветовал отдохнуть украинскому генералу после слов об операции с Белоруссией

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал отдохнуть главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному после его слов о том, что Минск и Москва готовят совместную операцию. Его слова приводит РИА Новости.

«Как зовут генерала? Ему надо отдыхать. Переработал», — ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать заявление украинского главнокомандующего.

Ранее руководитель украинского Оперативного командования «Юг» генерал-майор Андрей Ковальчук также заявил, что Киев ожидает наступление российских войск с территории Белоруссии в феврале 2023 года. Генерал подчеркнул, что для отражения атак со стороны России Украине необходимо увеличение поставок коллективного оружия с кассетными боеприпасами со стороны западных союзников.