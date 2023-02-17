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10:18, 17 февраля 2023Из жизни

Сбежавшая кошка помогла найти убитого и сожженного мужчину

В США искавшая свою кошку во дворе соседа женщина обнаружила останки убитого мужчины
Devin Scrivner

Devin Scrivner. Фото: Tulsa Police

В США женщина, искавшая сбежавшую кошку, нашла сожженный труп мужчины. Об этом сообщает True Crime Daily.

Страшную находку сделала жительница города Тасла, штат Оклахома, когда попросила разрешения поискать свою кошку во дворе соседа. Бродя по его участку, женщина обнаружила останки неизвестного среди развалин сарая, который сгорел в сентябре 2022 года. Полиция выяснила, что убитым, тело которого невольно помогла найти пропавшая питомица американки, является 55-летний Стив Уилкинс.

В преступлении сразу же заподозрили некоего Девина Скривнера, которого удалось задержать только в понедельник, 13 февраля. Мужчина прятался под кроватью в одном из домов на западе Таслы. Он признался, что «участвовал в убийстве прошлой осенью там, где были найдены останки».

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Как передает KWTV-DT, в среду, 15 февраля, был задержан Тад Клейнер, который также причастен к преступлению. В управлении полиции города заявили, что арестованы еще не все подозреваемые, их поиск продолжается.

Вернулась ли домой сбежавшая кошка, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Мексике собака украла голову покойника до прибытия на место преступления полицейских и пробежалась с ней по улице. Останки обнаружили в павильоне для банкоматов в центре города Монте-Эскобедо.

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Никита Савин
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