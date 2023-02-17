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11:25, 17 февраля 2023Из жизни

Мужчина жил с трупом сестры и напал на обнаруживших это полицейских

В США 76-летний мужчина жил в доме с телом покойной сестры

Фото: Erin Scott / Reuters

В США арестовали 76-летнего мужчину, который неустановленное количество времени прятал в своем доме труп сестры и напал на обнаруживших это сотрудников полиции. Об этом сообщает WNYW.

Марк Винтерс из города Вествуд, штат Нью-Джерси, был взят под стражу в понедельник, 13 февраля. Правоохранители прибыли к дому американца после анонимного звонка с просьбой проверить состояние жильцов. Винтерс встретил их у дверей и разрешил пройти внутрь.

В доме полицейские обнаружили тело сестры мужчины, 70-летней Джоан Винтерс, которая прежде жила вместе с ним. Сразу же после этого брат покойной повел себя агрессивно, набросился на правоохранителей и был арестован. Ему предъявлены обвинения в осквернении человеческих останков и нападении на сотрудников полиции при исполнении.

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Судмедэксперты пока не дали точного заключения о причинах смерти Джоан Винтерс, однако заявили, что она скончалась от естественных причин. Также неизвестно, когда именно она умерла, и долго ли тело оставалось в доме. В полиции заявили, что речь идет о «длительном промежутке времени». Марк Винтерс находится под арестом в тюрьме округа Берген.

Ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия арестовали женщину, которая убила жениха и два месяца прожила в доме с его трупом. В полицию обратилась падчерица убитого, так как долгое время не могла связаться с ним.

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Никита Савин
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