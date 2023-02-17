Олень пробрался в начальную школу и попал на видео

CBS 42: в США олень разбил окно и пробрался в школьный кабинет

Олень пробрался в начальную школу города Эвергрин, штат Алабама, США, и был заснят камерой наблюдения. Об этом сообщает CBS 42.

Попавший на видео олень разбил окно школьного кабинета и оказался внутри. На кадрах видно, как животное скользит по полу и мечется по помещению, пытаясь найти выход на улицу.

Олень пробыл в кабинете несколько часов. «Привыкнув к новой обстановке, он выпрыгнул из окна так же быстро, как и вошел. Мы были рады, что олень не пострадал», — говорится в сообщении администрации учебного заведения, опубликованном в социальной сети.

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