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12:34, 17 февраля 2023Из жизни

Олень пробрался в начальную школу и попал на видео

CBS 42: в США олень разбил окно и пробрался в школьный кабинет

Олень пробрался в начальную школу города Эвергрин, штат Алабама, США, и был заснят камерой наблюдения. Об этом сообщает CBS 42.

Попавший на видео олень разбил окно школьного кабинета и оказался внутри. На кадрах видно, как животное скользит по полу и мечется по помещению, пытаясь найти выход на улицу.

Олень пробыл в кабинете несколько часов. «Привыкнув к новой обстановке, он выпрыгнул из окна так же быстро, как и вошел. Мы были рады, что олень не пострадал», — говорится в сообщении администрации учебного заведения, опубликованном в социальной сети.

Ранее сообщалось, что в Индии дикий леопард ворвался в здание суда и ранил несколько человек. Пострадавших от нападения хищника доставили в больницу.

Алиса Удовик
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