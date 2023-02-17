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09:33, 17 февраля 2023Бывший СССР

Зеленского попросили не отменять празднование Дня Победы на Украине

На сайте Зеленского появилась петиция с просьбой не отменять День Победы на Украине

Фото: РИА Новости

На Украине президента Владимира Зеленского попросили не отменять празднование Дня Победы в республике. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте главы государства.

Ранее стало известно, что депутаты Верховной Рады зарегистрировали в парламенте законопроект об отмене празднования Дня Победы, 8 Марта и Первомая.

«Ветераны, работники тыла, жертвы концлагерей ушли, поколение ушло, осталось только одно — память о тяжелых боях, упорном труде и Великой Победе. Отмена празднования 9 Мая на Украине — еще одна попытка реализации идеи тотального демонтажа исторической памяти. Этого нельзя допустить!», — говорится в тексте петиции.

По мнению автора петиции, 9 Мая должно оставаться на Украине государственным праздником и нерабочим днем.

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Алевтина Запольская
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