Православным на Украине разрешили праздновать Рождество с католиками

Politico: ПЦУ разрешила прихожанам праздновать Рождество 25 декабря

Православная церковь Украины (ПЦУ) разрешила своим прихожанам праздновать Рождество Христово по григорианскому календарю, 25 декабря, как это делают в католической церкви и в протестантских общинах. Об этом сообщает Politico со ссылкой на председателя Управления внешних церковных связей ПЦУ, архиепископа Евстратия Зорю.

«Мы даем людям возможность праздновать в другой день», — рассказал он, отметив, что с тех пор как в 2017 году 25 декабря стал государственным праздником на Украине, наметилась тенденция к переменам. По словам Зори, многие лоббировали отказ от юлианского календаря.

«Мы не переносим дату Рождества. Это будет лишь дополнительный день для молитвы», — уточнил архиепископ ПЦУ. Он также сообщил, что, по его данным, до начала спецоперации каждый третий украинец выступал за перенос празднования на 25 декабря. «Сейчас эти цифры, вероятно, выше», — резюмировал он.

Юлианское летоисчисление принято в русской, грузинской, сербской, польской, иерусалимской, коптской, эфиопской и греко-католической православных церквях.

Ранее сообщалось об участившихся с ноября обысках Службы безопасности Украины (СБУ) в зданиях канонической Украинской православной церкви (УПЦ). СБУ заявляла, что обнаружила в церквях, монастырях и у священнослужителей по всей стране пророссийскую литературу и иные признаки аффилиации с Москвой.

Затем в УПЦ заметили, что внесенные в Верховную Раду законопроекты в сфере религии и свободы совести нарушают права прихожан, а также направлены на фактическую ликвидацию церкви. Эти законопроекты, по мнению УПЦ, упрощают рейдерский захват монастырей и церквей, как это произошло с Киево-Печерской лаврой, а также дают законодательную возможность запретить УПЦ.