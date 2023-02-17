В Госдуму внесли проект закона о «детях СВО»

Законопроект о «детях спецоперации» внесли на рассмотрение в Госдуму

Проект закона, вводящий термин «дети специальной военной операции (СВО)», внесли на рассмотрение в Госдуму. Это следует из данных, опубликованных на портале Системы обеспечения законодательной деятельности.

Документ зарегистрирован в базе Госдумы и направлен председателю нижней палаты российского парламента Вячеславу Володину. Разработку законопроекта вела партия ЛДПР — на документе стоят подписи председателя партии Леонида Слуцкого, депутатов Сергея Леонова, Ярослава Нилова и других.

«Настоящий Федеральный закон устанавливает правовой статус детей специальной военной операции в целях создания условий, обеспечивающих им дополнительные меры поддержки», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

К детям СВО планируется отнести несовершеннолетних россиян, проживавших на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022. Также к этой категории предлагается отнести и несовершеннолетних жителей отдельных регионов Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.

Внесенный законопроект является лишь рамочным — конкретные льготы будут разработаны на местном уровне.

Ранее президент России Владимир Путин допустил распространение льгот на ополченцев Донбасса с 2014 года.