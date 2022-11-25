Путин допустил распространение льгот на ополченцев Донбасса с 2014 года

Президент России Путин допустил распространение льгот на ополченцев Донбасса с 2014 года

Положенные российским военнослужащим льготы могут быть распространены на ополченцев республик Донбасса, воюющих с 2014 года, допустил президент России Владимир Путин на встрече с матерями участников специальной военной операции. Трансляция встречи главы государства ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Президент отметил, что есть возможность рассмотреть этот вопрос «задним числом».

«Можно это распространить, что называется, задним числом, начиная с 2014 года. Поработаем над этим и какую-то систему соответствующего льготирования надо посмотреть», — сообщил матерям военнослужащих президент.

23 марта депутаты Государственной Думы приняли закон о признании участников спецоперации Вооруженных сил (ВС) России на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий. В этот же день Совет Федерации единогласно одобрил нормативно-правовой акт, и его подписал Путин.