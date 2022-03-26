Путин подписал закон о признании участников спецоперации ветеранами

Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников операции на Украине

Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении участников специальной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения были внесены в закон «О ветеранах». Теперь, согласно документу, ветераны и инвалиды боевых действий, участвующие в спецоперации на территории Украины, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), смогут получать налоговые, земельные, транспортные льготы, а также жилищные меры социальной поддержки и льготы по оплате коммунальных платежей.

23 марта Депутаты Государственной Думы приняли закон о признании участников спецоперации Вооруженных сил (ВС) России на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий. В этот же деть Совет Федерации одобрил нормативно-правовой акт.

Авторами инициативы стали депутаты фракции «Единая Россия» и сенаторы-единороссы во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета партии Андреем Турчаком.