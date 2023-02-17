В США рассказали о «голодной диете» Украины из-за поставок танков

Аналитик ISW Баррос рассказал о «голодной диете» Украины из-за медленных поставок танков

Медленные поставки западных танков Киеву могут создать проблемы для украинской армии. Об этом рассказал Джордж Баррос, руководитель группы геопространственной разведки и аналитик из США, специализирующийся на вопросах России и Украины в Институте изучения войны (ISW), передает USA TODAY.

«Мы держим Украину на голодной диете в отношении помощи, которая необходима ей для победы. Опоздаем на день, и оружия будет недостаточно», — заявил аналитик.

Отмечается, что современные танки, которые запрашивает Украина, будут поступать постепенно и по частям, что затруднит использование всех преимуществ техники.

Ранее власти Великобритании и Польши договорились о новой военной помощи для Киева. Уточняется, что политики обязались передать украинской стороне танки, однако британский премьер Риши Сунак проявил нерешительность в вопросе поставок истребителей.

