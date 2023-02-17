Популярная в 1970-х годах прическа стала новым трендом

Парикмахеры Кейн и Уртадо назвали популярные в 1970-х годах кудри в стиле диско трендом

Редакторы журнала Glamour совместно со звездными парикмахерами назвали прическу, которая была особенно популярна в 1970-х годах, новым трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о кудрях в стиле диско. Данная прическа вновь стала актуальной благодаря моде на объем. «В прошлом году мы видели в соцсетях много роликов, в которых девушки пытались добиться объема на волосах при помощи липучек и бигуди. Теперь же эти локоны в стиле диско сочетают в себе не только объем, но и текстуру», — рассказал стилист Джозеф Мейн.

Так, чтобы создавать подобную укладку, парикмахер салона красоты Maxine в Чикаго Рэйвен Уртадо посоветовал после мытья головы шампунем и кондиционером нанести на пряди термозащитное средство. Затем необходимо высушить волосы с помощью диффузора, чтобы создавать текстуру и объем. После этого специалист предложил взять щипцы для завивки и обернуть каждую прядь вокруг насадки, чередуя их. В заключение Уртадо обратил внимание читательниц на то, что перед расчесыванием необходимо дать каждому получившемуся завитку немного остыть.

В январе звездный парикмахер назвал самую трендовую прическу 2023 года. Креативный директор ColorWow Дом Сили рассказал, что модными станут стрижки, имитирующие букву C. По словам эксперта, плюсом упомянутой прически является ее универсальность — она подойдет обладательницам любого типа волос.