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16:42, 31 января 2023Ценности

Названа самая модная прическа 2023 года

Звездный парикмахер Сили: стрижка в виде буквы «С» станет трендовой в 2023 году

Фото: Shutterstock

Звездный парикмахер назвал самую трендовую прическу 2023 года. Материал опубликован на сайте британской версии журнала Glamour.

Креативный директор ColorWow Дом Сили рассказал, что модными станут стрижки, имитирующие букву «C». «Данный эффект создается с помощью многослойности. Пряди укладываются к лицу и таким образом создают подобную форму», — пояснил эксперт.

По словам собеседника издания, плюсом упомянутой прически является ее универсальность — она подойдет обладательницам любого типа волос. «К тому же множество слоев визуально придают объем волосам», — заключил Сили и добавил, что любую стрижку можно трансформировать под указанную форму волос.

Ранее в январе стилист Наз Маер перечислил россиянкам три самых модных окрашивания волос на 2023 год. Так, в первую очередь специалист выделил седину и фиолетовые тона. Вдобавок модельер посоветовал обратить внимание на красные и рыжие оттенки.

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Майя Пономаренко
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