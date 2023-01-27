Россиянкам назвали три самых модных окрашивания волос на 2023 год

Российский стилист Наз Маер назвал фиолетовый цвет волос самым модным в 2023 году

Модельер и стилист Наз Маер назвал россиянкам три самых модных окрашивания волос на 2023 год. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

В первую очередь специалист выделил седину. «Седые волосы вошли в моду несколько сезонов назад, но в 2023 году они будут особенно популярны», — рассказал Маер.

В прошлом году многие девушки и молодые люди красили свои волосы в розовый цвет, отмечает эксперт. Однако, по словам Маера, в настоящий момент актуальными станут фиолетовые тона.

Также собеседник издания посоветовал читательницам обратить внимание на красные и рыжие оттенки. «Здесь нужно быть осторожными, так как яркие цвета выдерживает только яркая девушка», — пояснил он.

Ранее дерматовенеролог-трихолог Юлия Нагайцева перечислила россиянам способы сохранить качество волос при частом окрашивании. Врач рассказала, что проводить данную процедуру необходимо совместно с профессиональным парикмахером в салоне красоты. По ее мнению, выполняя окрашивание в домашних условиях, возрастает риск передержать на волосах краску и пересушить их.