Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:38, 27 января 2023Ценности

Россиянкам назвали три самых модных окрашивания волос на 2023 год

Российский стилист Наз Маер назвал фиолетовый цвет волос самым модным в 2023 году

Фото: Shutterstock

Модельер и стилист Наз Маер назвал россиянкам три самых модных окрашивания волос на 2023 год. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

В первую очередь специалист выделил седину. «Седые волосы вошли в моду несколько сезонов назад, но в 2023 году они будут особенно популярны», — рассказал Маер.

В прошлом году многие девушки и молодые люди красили свои волосы в розовый цвет, отмечает эксперт. Однако, по словам Маера, в настоящий момент актуальными станут фиолетовые тона.

Также собеседник издания посоветовал читательницам обратить внимание на красные и рыжие оттенки. «Здесь нужно быть осторожными, так как яркие цвета выдерживает только яркая девушка», — пояснил он.

Ранее дерматовенеролог-трихолог Юлия Нагайцева перечислила россиянам способы сохранить качество волос при частом окрашивании. Врач рассказала, что проводить данную процедуру необходимо совместно с профессиональным парикмахером в салоне красоты. По ее мнению, выполняя окрашивание в домашних условиях, возрастает риск передержать на волосах краску и пересушить их.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Минобороны озвучило результаты массированного удара по целям на Украине
Названа причина блокировки сайтов ЦРУ и ФБР в России
Путин предложил Совбезу обсудить границу континентального шельфа России
Купивший лотерейный билет на сдачу мужчина стал миллионером
Раскрыт один из главных недостатков москвичей
Появилось фото с места жесткой посадки вертолета спецотряда «Россия» во Внуково
Женщина с кривыми зубами посетила хирурга 12 раз и показала результат
ЕС призвал ЮАР повлиять на Россию для прекращения конфликта на Украине
Евросоюз продлил санкции против России из-за событий на Украине
В ЕС столкнулись с несогласием членов ООН работать над трибуналом по Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.