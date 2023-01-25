Врач назвала способы сохранить качество волос при частом окрашивании

Трихолог Юлия Нагайцева посоветовала россиянам не красить волосы в домашних условиях

Дерматовенеролог-трихолог Юлия Нагайцева назвала россиянам способы сохранить качество волос при частом окрашивании. Размышлениями на эту тему она поделилась с изданием News.ru.

Так, врач рассказала, что проводить данную процедуру необходимо совместно с профессиональным парикмахером в салоне красоты. По ее мнению, выполняя окрашивание в домашних условиях, возрастает риск передержать на волосах краску и пересушить их.

«Также красители могут окрашивать кожу головы и вызывать дерматиты. Если есть возможность купить комплекс по восстановлению волос, было бы неплохо иметь его у себя дома, чтобы мастер при окрашивании добавил его в краску для волос для минимизации повреждений», — посоветовала Нагайцева.

В то же время эксперт объяснила, что если человек решился на окрашивание дома, то перед процедурой не нужно мыть голову. Однако специалист обратила внимание читателей портала на необходимость использования бальзамов после каждого мытья прядей и несмываемых сывороток-флюидов.

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