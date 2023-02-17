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11:58, 17 февраля 2023Мир

На Западе рассказали о необходимости смены военной доктрины из-за СВО

Bloomberg: ход конфликта на Украине вынудит членов НАТО сменить военную доктрину
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Члены НАТО внимательно следят за ходом конфликта на Украине и постепенно приходят к выводу о необходимости смены военный доктрины. О том, как ход СВО вынудит страны Запада сменить подход к подготовке и ведению современных боевых действий, рассказывает Bloomberg.

«Правительства всего мира извлекают [новые] уроки из первой с 1945 года войны высокой интенсивности в Европе, переоценивая все прежние стандарты: от запасов боеприпасов до систем вооружения и [организации] линий снабжения. По словам нынешних и бывших чиновников западных министерств обороны, а также данным из открытых источников в десяти странах НАТО — некоторые страны уже пересматривают сами оборонные доктрины, определяющие ход подготовки к современным войнам», — говорится в статье.

Отмечается, что ключевыми выводами по новой доктрине являются увеличение расходов на оборону, расширение собственных производственных мощностей и расширение технического парка танков, артиллерии и комплексов противовоздушной обороны.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием глав минобороны участников блока заявил, что расход боеприпасов на Украине превысил их производство в странах НАТО. По его словам, время ожидания крупнокалиберных снарядов выросло с 12 до 28 месяцев. Это значит, что размещенный сейчас заказ будет выполнен только через 2,5 года, пояснил он.

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Виктория Кондратьева
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