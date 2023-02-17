Расход боеприпасов на Украине превысил производство в странах НАТО

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что расход боеприпасов на Украине выше их производства

Расход боеприпасов на Украине превысил их производство в странах НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием глав минобороны участников блока, сообщает РИА Новости.

По его словам, время ожидания крупнокалиберных снарядов выросло с 12 до 28 месяцев. Это значит, что размещенный сейчас заказ будет выполнен только через 2,5 года, пояснил он.

Генсек НАТО подчеркнул, что конфликт на Украине приводит к большому расходу боеприпасов и опустошает запасы союзников.

Военный аналитик Алексей Леонков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что страны Европейского союза (ЕС) не успевают восполнять запасы вооружения и боеприпасов из-за поставок военной помощи Украине.

Ранее Financial Times сообщила, что украинский конфликт опустошил европейские арсеналы техники и боеприпасов. По данным издания, во многих странах глав Минобороны информируют о пустых складах.