Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:19, 17 февраля 2023Мир

Расход боеприпасов на Украине превысил производство в странах НАТО

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что расход боеприпасов на Украине выше их производства
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

Расход боеприпасов на Украине превысил их производство в странах НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием глав минобороны участников блока, сообщает РИА Новости.

По его словам, время ожидания крупнокалиберных снарядов выросло с 12 до 28 месяцев. Это значит, что размещенный сейчас заказ будет выполнен только через 2,5 года, пояснил он.

Генсек НАТО подчеркнул, что конфликт на Украине приводит к большому расходу боеприпасов и опустошает запасы союзников.

Военный аналитик Алексей Леонков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что страны Европейского союза (ЕС) не успевают восполнять запасы вооружения и боеприпасов из-за поставок военной помощи Украине.

Ранее Financial Times сообщила, что украинский конфликт опустошил европейские арсеналы техники и боеприпасов. По данным издания, во многих странах глав Минобороны информируют о пустых складах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США анонсировали крупные санкции G7 против России
В МИД России заявили о необходимости расследования взрывов на «Северных потоках»
Расход боеприпасов на Украине превысил производство в странах НАТО
Госдеп прокомментировал дипломатические контакты с Китаем
Витамин D оказался эффективен для лечения кожной сыпи
В США снова заявили о перехвате российских самолетов
В МИД заявили о безудержной эскалации со стороны США на Украине
В МИД заявили об отсутствии готовности со стороны США к диалогу с Россией
Раскрыты планы строительства метро в Подмосковье
В России оценили возможность разрыва отношений с США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.