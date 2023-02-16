Состояние оборонной промышленности Европы после помощи Украине оценили

Военный аналитик Леонков заявил о кризисе оборонной сферы Европы из-за помощи Украине

Страны Европейского союза (ЕС) не успевают восполнять запасы вооружения и боеприпасов из-за поставок военной помощи Украине. Так состояние оборонной промышленности союзников Киева в разговоре с «Лентой.ру» оценил военный аналитик Алексей Леонков. Он объяснил причины быстрого истощения запасов.

«Военно-промышленный комплекс стран Европы, входящих в блок НАТО, был рассчитан на пополнение боекомплектов, техники, боеприпасов. С 1991 года блок НАТО года участвовал в нескольких локальных конфликтах с низкой интенсивностью боестолкновений и с минимальным расходом снарядов и боевых средств. Для примера скажу: есть одна такая центральноевропейская страна Словакия, у которой для производства снарядов еще в советские времена построен завод. Так вот то, что они производят за год, украинская армия расходовала за день», — рассказал он.

Украине была оказана огромная помощь, но эта помощь истощила все запасы. Европа не успевает их пополнять Алексей Леонков военный аналитик

По словам специалиста, на пополнение запасов арсенала повлияли не только события на территории Украины.

«На фоне кризиса и после пандемийного периода требуются большие ресурсы. Все это в совокупности не дает возможности быстрой наладки такого производства, хотя деньги на строительство мощностей выделяются», — заключил Алексей Леонков.

Ранее Financial Times сообщила, что украинский конфликт опустошил европейские арсеналы техники и боеприпасов. По данным издания, во многих странах глав Минобороны информируют о пустых складах.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 14-15 февраля в Брюсселе главы Минобороны стран-членов альянса обсудят ускорение поставок вооружений Украине. Там же решили обсудить вопрос поставок истребителей, произведенных на Западе, защиту критически важной инфраструктуры стран Североатлантического альянса и наращивание расходов на оборону.