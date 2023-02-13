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15:16, 13 февраля 2023Мир

Члены НАТО решили обсудить ускорение военных поставок Украине

Столтенберг: главы Минобороны стран НАТО обсудят ускорение военных поставок Украине
СюжетМинобороны:

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 14-15 февраля в Брюсселе главы Минобороны стран-членов альянса обсудят ускорение поставок вооружений Украине. Об этом пишет Reuters.

Там же решили обсудить вопрос поставок истребителей, произведенных на Западе, защиту критически важной инфраструктуры стран Североатлантического альянса и наращивание расходов на оборону. По мнению генсека альянса, страны должны как можно скорее нарастить производство оружия и боеприпасов, чтобы помочь Украине.

Столтенберг также подчеркнул, что потребности Киева в поставках боеприпасов стран НАТО на Украину в разы превышают возможности их производства. «НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — подчеркнул генсек, выступая на той же пресс-конференции.

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Виктория Кондратьева
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