Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:17, 13 февраля 2023Мир

В НАТО признали отсутствие надлежащего запаса боеприпасов

Столтенберг заявил, что НАТО расширит производство боеприпасов из-за потребностей Украины
СюжетМинобороны:

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Потребности Киева в поставках боеприпасов стран НАТО на Украину в разы превышают возможности их производства, альянс расширит их производство и восполнит опустевшие запасы для продолжения поддержки Украины. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

«Война в Украине потребляет огромное количество боеприпасов… Это создает нагрузку на нашу оборонную промышленность. Поэтому нам необходимо наращивать производство и инвестировать в наши производственные мощности. НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — заявил генсек.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что оборонное ведомство испытывает серьезные проблемы из-за предоставления военной помощи Киеву.

В конце января министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецкой армии необходимо компенсировать оружие, включая танки, которые страна передала Украине, и в целом пополнить свои оборонные запасы. При этом он добавил, что в краткосрочной перспективе страна не в состоянии покрыть потребности своей армии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В МОК объяснили обоснованность допуска россиян к турнирам
В московском районе Свиблово открыли новую поликлинику
Названы самые мощные смартфоны в мире
Глава Мюнхенской конференции назвал ошибкой поддержку «Северного потока 2»
Стал известен гонорар Махачева за бой с Волкановски
Москвичи бросились скупать один вид жилья
Даня Милохин продал розовый Maybach за миллионы рублей
В Госдуме раскрыли подробности подготовки к посланию Путина
В НАТО назвали дату обсуждения поставок истребителей Украине
Украинка показала лицо до и после несения макияжа и удивила подписчиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.