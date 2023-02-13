В НАТО признали отсутствие надлежащего запаса боеприпасов

Столтенберг заявил, что НАТО расширит производство боеприпасов из-за потребностей Украины

Потребности Киева в поставках боеприпасов стран НАТО на Украину в разы превышают возможности их производства, альянс расширит их производство и восполнит опустевшие запасы для продолжения поддержки Украины. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

«Война в Украине потребляет огромное количество боеприпасов… Это создает нагрузку на нашу оборонную промышленность. Поэтому нам необходимо наращивать производство и инвестировать в наши производственные мощности. НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — заявил генсек.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что оборонное ведомство испытывает серьезные проблемы из-за предоставления военной помощи Киеву.

В конце января министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецкой армии необходимо компенсировать оружие, включая танки, которые страна передала Украине, и в целом пополнить свои оборонные запасы. При этом он добавил, что в краткосрочной перспективе страна не в состоянии покрыть потребности своей армии.