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07:24, 17 февраля 2023Россия

Пятеро россиян заживо сгорели при пожаре в жилом доме

В селе Мамоны Иркутской области пять человек погибли при пожаре в жилом доме

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В селе Мамоны Иркутской области пять человек сгорели заживо при пожаре в двухквартирном жилом доме. Об этом сообщило региональное управление МЧС России на странице во «ВКонтакте».

По данным министерства, пожар произошел в одной из квартир дома — когда пожарные прибыли на место ЧП и потушили пламя, были найдены тела пяти человек, среди которых трое взрослых и две женщины.

Шесть человек, которые жили в соседней квартире, смогли эвакуироваться. Причины смертельного пожара пока не называются, на месте ЧП работают дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Ранее в Кирово-Чепецком районе Кировской области мужчина с двумя детьми заживо сгорел при пожаре в частном доме. После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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Анастасия Шейкина
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