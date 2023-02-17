Принадлежавший замминистра обороны Mercedes попал в ДТП в Москве

Mash: принадлежавший замминистра обороны Евкурову Mercedes попал в ДТП в Москве

Автомобиль Mercedes, ранее принадлежавший заместителю министра обороны России генерал-полковнику Юнус-Беку Евкурову, попал в ДТП в Москве. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.

Mercedes-Benz и Volvo столкнулись на Первомайской улице. Как утверждают очевидцы происшествия, машины зацепили друг друга в процессе движения, при этом Mercedes ехал с включенными спецсигналами.

В результате удара Volvo вылетел на тротуар, сбил 60-летнюю женщину и врезался в дерево. После этого автомобилиста зажало в салоне сработавшей подушкой безопасности, а водитель Mercedes попытался оказать ему первую помощь.

В августе 2020 года этот автомобиль попал в аналогичное ДТП — тогда в результате столкновения вторая машина вылетела на тротуар и ударилась об столб, сбив коляску с ребенком.