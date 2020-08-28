ДТП с замглавы Минобороны Евкуровым попало на видео

ДТП с участием замглавы Минобороны Юнус-Бека Евкурова попало на камеры безопасности дорожного движения. Соответствующие кадры оказались в распоряжении Telegram-канала LIFE Shot.

В распространенном ролике заметно, как черный автомобиль с мигалкой двигался перпендикулярно движению. Он врезался в серый Nissan Qashqai. Автомобиль Евкурова ударил ему в бок, в переднее крыло, отчего Nissan вынесло на тротуар, он ударился об столб, где рядом стояла женщина с коляской. Машина ударила касательно по ребенку, у него изо рта пошла кровь.

Авария произошла на 1-й Дубровской улице вечером 28 августа. Чиновник сидел на пассажирском месте. Он не пострадал и покинул место происшествия. По предварительным данным, его машина проехала на красный свет.

Евкуров был назначен заместителем министра обороны России в 2019 году, он курирует Главное управление боевой подготовки и службу безопасности полетов авиации Вооруженных сил России. Прежде он был президентом Ингушетии.