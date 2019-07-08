Евкуров стал заместителем Шойгу

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен на пост заместителя министра обороны. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Евкурову также присвоено звание генерал-лейтенанта. До этого он был генерал-майором.

После нового назначения у главы Минобороны Сергея Шойгу стало 12 заместителей, из них один первый зам — начальник Генштаба Валерий Герасимов.

О планах российского руководства назначить бывшего главу Ингушетии на пост замминистра обороны стало известно в конце июня, об этом со ссылкой на источники писала газета «Коммерсантъ». Министр Шойгу в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию направлял журналистов к самому Евкурову.

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О намерении уйти в отставку Евкуров, возглавивший Ингушетию в 2008 году, объявил 24 июня, спустя два дня она была принята президентом Владимиром Путиным. Свое решение он объяснил «разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики». На посту главы Ингушетии его сменил бывший прокурор республики Махмуд-Али Калиматов.

Юнус-Бек Евкуров, кадровый военный и Герой России, служил на командных должностях в ВДВ, участвовал в антитеррористических операциях на Северном Кавказе и находился в составе российского контингента в Боснии и Герцеговине под эгидой SFOR. Известен как один из командующих операцией в июне 1999 года по установлению контроля над аэропортом Слатина, которая вошла в историю как «бросок на Приштину». За эту операцию, по словам Евкурова, ему и было присвоено звание Героя России в апреле 2000-го.

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